Путин созвал главных экономистов РФ и возмутился, почему прогнозы не соответствуют ожиданиям

Показатели РФ

По данным, озвученным на совещании, валовой внутренний продукт России в январе-феврале сократился на 1,8%. Это свидетельствует об ухудшении экономической динамики уже второй месяц подряд, и это - несмотря на собственные правительственные прогнозы роста.

Чтобы понять, почему ситуация стала критической, нужно взглянуть на динамику последних двух лет.

2025 год: рост резко замедлился до около 1%. Главные причины: жесткая монетарная политика Центробанка (высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией) и западные санкции, ограничивающие доходы от экспорта нефти;

Начало 2026 года: экономика ушла в минус. -1,8% за первые два месяца

Надежда на конфликт на Ближнем Востоке

В марте 2026 года мировые цены на нефть выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке. Это дало Международному валютному фонду (МВФ) повод пересмотреть прогноз для России в сторону улучшения - с 0,8% до 1,1% роста ВВП по итогам 2026 года.

Однако сам российский Минфин прогнозирует рост на уровне 1,3% в 2026 году, но уже предупредил: эта цифра может быть пересмотрена в сторону понижения в конце апреля из-за слабых показателей первых двух месяцев.

Прогнозы не сбываются

В связи с реальными показателями российской экономики, глава Кремля созвал совещание, на котором присутствовали ключевые фигуры экономического блока России:

Максим Орешкин - помощник президента по экономическим вопросам;

Эльвира Набиуллина - председатель Центрального банка России;

Антон Силуанов - министр финансов.

Диктатор дал понять присутствующим, что объяснять падение показателей "календарными факторами", то есть ссылаться на особенности статистики начала года, недостаточно.

"Я рассчитываю услышать сегодня подробные доклады о текущем состоянии экономики и о том, почему макроэкономические показатели по-прежнему не соответствуют ожиданиям", - заявил Путин и отметил, что показатели не дотягивают даже до прогнозов самих же чиновников.

Диктатор поставил требования

Итак Путин поставил перед экономическим блоком следующие задачи:

разработать "дополнительные меры по восстановлению роста";

создать условия для развития бизнес-инициатив;

перенаправить квалифицированные кадры в секторы с более высоким потенциалом роста - туда, где есть реальный спрос и отдача, а не в раздутые государственные структуры.

Глава Кремля также упомянул, что правительство подготовило комплекс мер по снижению зависимости бюджета от доходов с волатильных сырьевых рынков: от нефти и газа, цены на которые скачут в зависимости от мировой конъюнктуры. Деталей он не раскрыл.

Бюджет РФ зависим от нефти и газа

Зависимость бюджета от сырьевых рынков это то, что наблюдается в российской экономике и является ее хронической проблемой. Ведь когда нефть дорогая, казна пополняется, а когда дешевая, возникает дефицит. Снизить эту зависимость Россия пытается уже несколько десятилетий, однако пока безуспешно.

Как пишет Reuters, экономическое сжатие в РФ в начале года - это не просто цифра в отчете. Оно означает: меньше инвестиций, меньше рабочих мест в гражданских секторах, сохранение высоких ставок по кредитам.

Пока экономика воюет с инфляцией, потребительские займы и ипотека в России остаются крайне дорогими. При этом военные расходы продолжают поглощать значительную часть бюджета, оставляя все меньше ресурсов на развитие экономики мирного времени.