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Путін скаженіє. В ГУР дізнались реакцію Кремля на ураження Су-57

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Реакція Кремля та особисто диктатора Володимира Путіна на ураження винищувача Су-57 дуже гаряча та відчутна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли - боялись їхнього збиття", - додав він. 

За словами Юсова, російські терористи завищували характеристики винищувача для його продаж й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зокрема літак використовувався й для ракетних ударів по  українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою. 

Є інформація про ураження ще одного Су-57 

Як відзначив речник ГУР, є інформація щодо ураження двох Су-57, а також загиблих й поранених терористів. Водночас у ворожому інформаційному полі поки що є підтвердження лише про одну одиницю. 

"Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Для підтвердження треба ще почекати", - додав він. 

Водночас він зауважив, що мова йде саме про ураження, а не знищення. Діагностика винищувача займе чималий час, як й відновлення. 

"А якщо говорити про те, що це штучний товар, Су-57, для путінської армії, то мінус будь-яка одиниця - це серйозний удар по спроможностям ворога", — сказав речник ГУР МОУ.

Загалом Росія має до десятка Су-57.

Атака на Су-57 в Росії

Вчора, 9 червня, розвідка повідомила про ураження літака  Су-57 на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Зокрема ураження було підтверджено супутниковими знімками. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.

Що відомо про літак Су-57, який росіяни називають "надсучасним", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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