RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин бесится. В ГУР узнали реакцию Кремля на поражение Су-57

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Реакция Кремля и лично диктатора Владимира Путина на поражение истребителя Су-57 очень горячая и ощутимая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но да, отличные новости: Путин, действительно, бесится, и реакция в Кремле очень горячая и ощутимая. Потому что Су-57 они старались тщательно прятать и оберегать. И в воздушное пространство Украины эти Су-57 так и не попадали - боялись их сбития", - добавил он. 

По словам Юсова, российские террористы завышали характеристики истребителя для его продажи и присутствия на международном рынке вооружений. В частности самолет использовался и для ракетных ударов по украинским гражданским объектам, в связи с чем наказание было заслуженным. 

Есть информация о поражении еще одного Су-57

Как отметил спикер ГУР, есть информация о поражении двух Су-57, а также погибших и раненых террористов. В то же время во вражеском информационном поле пока есть подтверждение только об одной единице. 

"Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Для подтверждения надо еще подождать", - добавил он. 

В то же время он отметил, что речь идет именно о поражении, а не уничтожении. Диагностика истребителя займет немалое время, как и восстановление. 

"А если говорить о том, что это искусственный товар, Су-57, для путинской армии, то минус любая единица - это серьезный удар по возможностям врага", - сказал представитель ГУР МОУ.

В целом Россия имеет до десятка Су-57.

Атака на Су-57 в России

Вчера, 9 июня, разведка сообщила о поражении самолета Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. В частности, поражение было подтверждено спутниковыми снимками. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУ