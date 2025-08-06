Путін сказав Віткоффу, що хотів би зустрітися з Трампом "у певний момент", - Fox News

Російський диктатор Володимир Путін повідомив спецпосланцю США Стіву Віткоффу, що готовий зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом "у певний момент".
Як передає РБК-Україна, про це повідомив кореспондент Білого дому Пітер Дусі в ефірі Fox News.
За словами репортера, сьогодні під час зустрічі в Москві Путін повідомив Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом "у певний момент".
Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і кількома європейськими лідерами й поділився з ними цією інформацією.
Дусі зазначив, що наразі невідомо, де саме може відбуватися зустріч. Це може бути де завгодно - у Білому домі чи в нейтральній країні, наприклад у Катарі чи Швейцарії, де зазвичай проходять подібні заходи.
За словами репортера, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і той відкритий для зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським, бо хоче, щоб війна закінчилася.
Він підкреслює, що є також ймовірність того, що такий саміт "ніколи не відбудеться, але це може статися вже наступного тижня".
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп планує особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. А після цього можлива тристороння зустріч за участі Володимира Зеленського.
За даними джерел The New York Times, Трамп розкрив свої плани на зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським під час сьогоднішньої розмови з європейськими лідерами.
Очікується, що саміт відбудеться у вузькому форматі - без участі європейських лідерів, тільки з Трампом, Путіним і Зеленським.