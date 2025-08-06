Путин сказал Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом "в определенный момент", - Fox News

Российский диктатор Владимир Путин сообщил спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом "в определенный момент".
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент Белого дома Питер Дуси в эфире Fox News.
По словам репортера, сегодня во время встречи в Москве Путин сообщил Виткоффу, что готов встретиться с Трампом "в определенный момент".
После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.
Позже Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами и поделился с ними этой информацией.
Дуси отметил, что пока неизвестно, где именно может происходить встреча. Это может быть где угодно - в Белом доме или в нейтральной стране, например в Катаре или Швейцарии, где обычно проходят подобные мероприятия.
По словам репортера, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что именно россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и тот открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским, потому что хочет, чтобы война закончилась.
Он подчеркивает, что есть также вероятность того, что такой саммит "никогда не состоится, но это может произойти уже на следующей неделе".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп планирует лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. А после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.
По данным источников The New York Times, Трамп раскрыл свои планы на встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами.
Ожидается, что саммит состоится в узком формате - без участия европейских лидеров, только с Трампом, Путиным и Зеленским.