Путін сказав Трампу, що готовий зустрітися із Зеленським, - AFP

Нагадаємо, за підсумками зустрічей у Білому домі американський президент заявив, що розпочав підготовку саміту Зеленського та Путіна. За його словами, незабаром має бути оголошено місце такої зустрічі.

Дональд Трамп також наголосив, що після цього має пройти тристоронній саміт за його участю. Який, як очікується, може покласти край російсько-українській війні.

Наразі офіційно відомо, що Путін готовий підвищити рівень переговорів з Україною. Як заявив його помічник Юрій Ушаков, також було висловлено підтримку продовжити контакти на рівні переговорних делегацій.



Як пише Axios, Трамп сподівається, що зустріч між Путіним та Зеленським встигнуть організувати до кінця серпня. До цього попередньо називалася дата 22 серпня, але її поки що не підтверджено. Як і місце проведення саміту.

