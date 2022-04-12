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Путін сказав, скільки триватиме так звана "спецоперація"

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Амурська область, Вівторок 12 квітня 2022 16:29
Путін сказав, скільки триватиме так звана "спецоперація" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російський президент Володимир Путін розповів, скільки триватиме так звана "спецоперація" в Україні. Вона продовжуватиметься, до "досягнення поставлених цілей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, сам хід "спецоперації" йде за планом.

"Операція в Україні продовжуватиметься до повного завершення та досягнення цілей, поставлених на самому початку", - сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля назвав чергову мету "військової спецоперації" в Україні. Він вважає, що Росія повинна допомогти жителям Донбасу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти бойові дії на час переговорів з Україною. Та додав, що вогонь не будуть припиняти до тих пір, поки не буде "досягнуто остаточної домовленості".

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