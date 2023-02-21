Путін скасував указ про зовнішньополітичний курс Росії

Згідно документу, Путін підписав новий указ "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах". Рішення набуло чинності 21 лютого 2023 року.

Зазначено, що своїм рішенням Путін відзначив безліч доручень, які він дав МЗС та іншим органам влади РФ у 2012 році. Зокрема, цей указ передбачав "послідовну реалізацію" Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь із США.

Зазначимо, сьогодні під час послання до Федеральних зборів Путін оголосив, що Росія призупинить участь у цьому договорі.

Як повідомляється, новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу РФ, визначеного у 2012 році, зокрема: