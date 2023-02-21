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Путин отменил указ о внешнеполитическом курсе России

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

Согласно документу, Путин подписал новый указ "в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях". Решение вступило в силу 21 февраля 2023 года.

Отмечено, что своим решением Путин отметил множество поручений, которые он дал МИДу и другим органам власти РФ в 2012 году. В частности, этот указ предусматривал последовательную реализацию Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений из США.

Отметим, сегодня во время послания в Федеральное собрание Путин объявил, что Россия приостановит участие в этом договоре.

Как сообщается, новый указ отменяет и другие положения внешнеполитического курса РФ, определенного в 2012 году, в частности:

  • Создать благоприятные внешние условия для долгосрочного развития.
  • Твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, требующие развивать дружеские отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности.
  • Продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.
  • Продолжать активно расширять взаимодействие с Беларусью в рамках Союзного государства.
  • Активно содействовать становлению частично признанных Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств.
  • В отношениях с Евросоюзом продвигать создание единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана, добиваться отмены виз при краткосрочных поездках и развивать единый энергетический комплекс Европы.
  • В отношениях с США поддерживать стабильное и предполагаемое взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов, а также продвигать инициативы по дальнейшей либерализации визового режима.
  • Углублять равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, стратегическое партнерство с Индией и Вьетнамом, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией.
  • Развивать отношения с НАТО в соответствии с готовностью альянса учитывать интересы РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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