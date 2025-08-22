ua en ru
Путін скаржиться на рішення ЗСУ на фронті: втрати зростають, а ефективність зброї падає

П'ятниця 22 серпня 2025 23:01
Путін скаржиться на рішення ЗСУ на фронті: втрати зростають, а ефективність зброї падає Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська армія стикається з проблемами на фронті. Оскільки умови ведення бойових дій змінюються щомісяця, а то й частіше.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Знаєте, не хочеться постійно повертатися до однієї й тієї ж теми, але це для нас найболючіше питання. Йдеться про все, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Щомісяця, і без перебільшення можу сказати - тим більше кожні пів року - змінюються умови та способи ведення збройної боротьби", - заявив він.

При цьому диктатор поскаржився, що втрати особового складу на війні в Україні зростають.

"Стоїть тільки відстати на кілька тижнів - і втрати різко зростають, або ж динаміка просування падає", - заявив Путін.

Він також додав, що навіть сучасні російські види озброєння швидко втрачають ефективність.

"Сьогодні вони працюють, але за кілька тижнів противник знаходить рішення - і результативність різко падає", - заявив він.

Втрати Росії у війні

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 1 074 320 військових.

Лише за останню добу армія РФ недорахувалася ще 790 солдатів. Українські захисники також знищили 4 танки, 3 бронемашини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та 318 безпілотників, а також іншу ворожу техніку.

Володимир Путін Війна Росії проти України ВСУ
