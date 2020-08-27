Путин о ситуации в Беларуси: мы ведем себя сдержаннее, чем ЕС и США

Российская Федерация по отношению к ситуации в Беларуси ведет себя более сдержанно, чем Европа и США. При этом Москве небезразличны события в соседней стране.

Об этом в интервью "Россия 24" рассказал президент России Владимир Путин.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны - европейские и американские. Те же самые США. Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это, может быть, самая близкая к нам страна. И этнически, и в языковом плане, культурном, духовном… Теснейшая кооперация в промышленности", - заявил Путин.

По его мнению, на процессы в Белоруссии хотят влиять извне ради определенных политических интересов. Он также подчеркнул, что белорусские силовики тоже ведут себя сдержанно по отношению к протестующим.

Напомним, ранее Путин заявил, что российская сторона уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь в случае обострения ситуации.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппозицией и назвал условие.