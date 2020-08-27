ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Путін про ситуацію в Білорусі: ми ведемо себе стриманіше за ЄС і США

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація по відношенню до ситуації в Білорусі поводиться більш стримано, ніж Європа і США. При цьому Москві небайдужі події в сусідній країні.

Популярні новини

Про це в інтерв'ю "Росія 24" розповів президент Росії Володимир Путін.

"На мій погляд, ми ведемо себе більш стримано і нейтрально по відношенню до подій в Білорусі, ніж багато інших країн - європейські та американські. Ті ж самі США. Але нам, безумовно, небайдуже, що там відбувається. Це, можливо, найближча до нас країна. І етнічно, і в мовному плані, культурному, духовному... Найтісніша кооперація в промисловості", - заявив Путін.

На його думку, на процеси у Білорусі хочуть впливати ззовні заради певних політичних інтересів. Він також підкреслив, що білоруські силовики теж ведуть себе стримано по відношенню до протестувальників.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що російська сторона вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі в разі загострення ситуації.

До цього білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що готовий до діалогу з опозицією і назвав умову.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяБілорусь