Украине предлагали отказаться от Крыма ради Донбасса, - Марчук

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Все предложения поступали неофициально

Украине поступали неофициальные предложения урегулирования ситуации на Донбассе в обмен на отказ от Крыма. Об этом сказал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук, передает РБК-Украина со ссылкой на 112.ua.

По словам Марчука, он принимает участие еще в двух международных платформах в отношении Донбасса, где ему подобные предложения неофициально озвучивали на кофе-брейкових паузах.

"Говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе. То есть откажитесь официально от Крыма и потом можно будет говорить о Донбассе, - ред.). Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - пояснил Марчук.

Он, правда, не уточнил, кто именно выдвигает такие предложения.

Добавим, что 19 февраля 2017 года в американской газете The New York Times появилась информация, что депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятие санкций с Москвы. Концепция получила неофициальное название "план Артеменко". Вроде бы этот план передали тогдашнему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну.

По данным NYT, план предусматривал вывод российских войск с востока Украины и проведения всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Кроме того, планы Артеменко, как сообщил он сам, получили одобрение "высокопоставленных помощников президента России Владимира Путина".

Уже 16 мая Верховная рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Андрея Артеменко. Также президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко.

Впоследствии американское издание The Vanity Fair, так называемый "мирный план" бывшего украинского нардепа Андрея Артеменко, который предлагал президенту США Дональду Трампу снять санкции против России, финансировал российский олигарх Виктор Вексельберг.