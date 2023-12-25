Путін "сигналізує" про готовність до переговорів, щоб перешкодити допомозі Україні, - ЦПД

"Сигнали" російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів з Україною, зокрема, можуть бути для того, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі українській армії від Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як зазначили у ЦПД, чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному, демографічному плані.
Країна-агресор стає все технологічно залежнішою від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. А продовження війни на пару років посилить цей процес.
"Сигнал" РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу. А також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території", - зазначили у центрі.
Окрім того, не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію.
Як повідомили у ЦПД, до написання статті про готовність Путіна до переговорів у The New York Times були залучені американські журналісти, завербовані за часів їхньої роботи в Росії.
Нещодавно американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.
За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче й Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.
"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа - на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія - це злочинець і має бути покарана. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", - сказав він.
Представник ГУР також зауважив, що подібні публікації в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати, робити висновки та пояснювати, який інтерес може за ними стояти. Але водночас такі матеріали демонструють, що Захід не забув про Україну.
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