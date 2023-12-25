Путін "сигналізує" про готовність до переговорів, щоб перешкодити допомозі Україні, - ЦПД

Як зазначили у ЦПД, чим довше триває війна, тим більше ослаблюється Росія в економічному, технологічному, демографічному плані.

Країна-агресор стає все технологічно залежнішою від Китаю у багатьох напрямках, які складатимуть економіку майбутнього. А продовження війни на пару років посилить цей процес.

"Сигнал" РФ насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу. А також бути спробою додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території", - зазначили у центрі.

Окрім того, не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію.

Як повідомили у ЦПД, до написання статті про готовність Путіна до переговорів у The New York Times були залучені американські журналісти, завербовані за часів їхньої роботи в Росії.

Що передувало

Нещодавно американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше - восени 2022 року.