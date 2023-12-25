Путин "сигнализирует" о готовности к переговорам, чтобы помешать помощи Украине, - ЦПД

Как отметили в ЦПД, чем дольше идет война, тем больше ослабляется Россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.

Страна-агрессор становится все технологически зависимее Китая во многих направлениях, которые будут составлять экономику будущего. А продолжение войны на пару лет усугубит этот процесс.

"Сигнал" РФ действительно может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада. А также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, готовому "отдать" Путину часть украинской территории", - отметили в центре.

Кроме того, не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию.

Как сообщили в ЦПД, к написанию статьи о готовности Путина к переговорам в The New York Times были привлечены американские журналисты, завербованные во время их работы в России.

Что предшествовало

Недавно американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Запада о желании заморозить войну в Украине и начать переговоры.

По словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.