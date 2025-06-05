Путін все ще грає в ігри. Немає жодних ознак того, що він хоче миру, - Каллас
Росія не демонструє готовності до припинення війни проти України. Диктатор Володимир Путін продовжує грати в ігри.
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"У Європі все потребує часу. Тож ми щойно завершили 17-й пакет санкцій і працюємо над 18-м пакетом. Ми рухаємося так швидко, як можемо. І я думаю, що також дуже важливо надіслати сильний сигнал, щоб чинити тиск на Росію. Тому я не можу назвати вам точний термін, але ми точно прагнемо досягти цього якомога швидше", - сказала Каллас.
Вона додала, що "ми не бачимо жодного руху щодо припинення вогню.
"Зрозуміло, що Путін все ще грається, і немає жодних ознак того, що він хоче миру", - наголосила глава європейської дипломатії.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, 20 травня Європейський Союз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та вже працює над наступними обмеженнями.
Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.
Того ж дня ЄС розпочав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії.
Раніше лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та інших європейських країн заявили про готовність посилити тиск на Москву, якщо вона не припинить вогонь або не зробить кроків до мирного врегулювання війни.
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