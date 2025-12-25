ua en ru
Путін ще у 2001 році називав Україну "частиною Росії": стенограма розмови з Бушем

Четвер 25 грудня 2025 10:47
Путін ще у 2001 році називав Україну "частиною Росії": стенограма розмови з Бушем Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін ще у 2001 році заявляв експрезиденту США Джорджу Бушу, що Україна - це нібито частина Росії, віддана партійними керівниками СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму розмови Путіна і Буша, опубліковану Національним архівом безпеки США.

Під час розмови з Бушем Путін скаржився, що російський народ почуває себе обдуреним через розпад СРСР та зміни, які прийшли в результаті.

"Радянська добра воля змінила світ, добровільно. І росіяни добровільно віддали тисячі квадратних кілометрів території. Нечувано. Україна, що століттями була частиною Росії, була віддана. Казахстан, був відданий. Кавказ теж. Важко це уявити. І це зробили партійні керівники", - заявляв диктатор.

Також він уже тоді стверджував, що є популярним у Росії.

"Тому, що я на зв'язку (з росіянами - ред.). Люди в Росії почуваються обдуреними масштабними змінами, які принесли більше свободи, якою вони не можуть скористатися. Не тільки бідні, а й еліта відчуває розчарування", - сказав Путін.

Стенограма розмов Путіна та Буша

Нагадаємо, у США розсекретили стенограму розмов російського диктатора Володимира Путіна та експрезидента США Джорджа Буша. Уже тоді, у 2001 і 2008 році, глава Кремля чітко позначив неприйняття вступу України до НАТО та інші моменти.

Зокрема, в ході розмов Путін називав Україну штучно створеною державою, яка сформувалась рахунком територій сусідніх країн.

Окрім того, стенограма розмови Путіна з Бушем доводить, що глава Кремля буквально просився, щоб Росію прийняли до НАТО.

