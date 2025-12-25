Російський диктатор Володимир Путін ще у 2001 році заявляв експрезиденту США Джорджу Бушу, що Україна - це нібито частина Росії, віддана партійними керівниками СРСР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму розмови Путіна і Буша, опубліковану Національним архівом безпеки США.

Під час розмови з Бушем Путін скаржився, що російський народ почуває себе обдуреним через розпад СРСР та зміни, які прийшли в результаті.

"Радянська добра воля змінила світ, добровільно. І росіяни добровільно віддали тисячі квадратних кілометрів території. Нечувано. Україна, що століттями була частиною Росії, була віддана. Казахстан, був відданий. Кавказ теж. Важко це уявити. І це зробили партійні керівники", - заявляв диктатор.

Також він уже тоді стверджував, що є популярним у Росії.

"Тому, що я на зв'язку (з росіянами - ред.). Люди в Росії почуваються обдуреними масштабними змінами, які принесли більше свободи, якою вони не можуть скористатися. Не тільки бідні, а й еліта відчуває розчарування", - сказав Путін.