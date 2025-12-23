Путін щадить еліту і покладає тяготи війни на бідні регіони, - розвідка Британії

У британській розвідці звернули увагу, що Росія продовжує зазнавати дуже високих втрат з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, як у 2024 році, так і в 2025-му втрати РФ були на рівні понад 400 000 убитих і поранених. Але примітно, що етнічні росіяни, які проживають у містах, як і раніше, становлять непропорційно невелику частку військовослужбовців і, як наслідок, втрат порівняно з рештою населення.

Зокрема, як пише британська розвідка, незалежне російське ЗМІ "Проєкт" нещодавно повідомило, що менше ніж 1 % російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у незаконному вторгненні.

У розвідці Британії пояснили, що набір новобранців у бідних регіонах, часто заселених переважно етнічними меншинами, дає змогу владі РФ більш ефективно використовувати фінансові стимули, водночас обмежуючи вплив на ті міські верстви російського населення, які мають більший політичний вплив.

"Президент Росії Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) і вище керівництво Росії майже напевно готові терпіти постійно високий рівень втрат, доки це не позначається негативно на підтримці війни з боку громадськості або еліти та доки ці втрати можна поповнити", - додали в розвідці.