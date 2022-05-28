Путин сейчас не согласится на мирные переговоры, - Пентагон

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - отметил Кирби.

Он также добавил, что Путин не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию конфликта. Более того, он наоборот показал, что готов продолжать военные действия на Донбассе. Россия наращивает войска, стягивает технику, и наносит авиаудары.

Кирби также отметил, что почти за 100 дней войны с Украиной Путин не достиг никакой стратегической цели.

"Он не лишил Украину суверенитета - наоборот, он показал украинцам, насколько на самом деле важна независимость, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - добавил Кирби.