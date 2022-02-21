Путин сегодня примет решение по признанию "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин заслушал членов Совбеза РФ касательно необходимости признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Окончательное решение глава Кремля должен принять сегодня, 21 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза РФ.
"Решение (по признанию "ЛДНР" - ред.) будет принято сегодня", - сказал Путин, на этом заседание Совбеза РФ было окончено.
В ходе заседания Совбеза РФ все его члены выступили перед Путиным и рассказали о своей позиции о необходимости признания "ЛДНР". Все они поддержали такое решение, и призвали Путина принять его как можно скорее.
Напомним, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил Путину признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины.
А глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин под давлением Путина даже поддержал присоединение территорий "ЛДНР" к России.