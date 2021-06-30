Путин: я не считаю украинцев недружественным народом

По его словам, в то же время, сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России.

"Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным", - заявил он.

Путин сообщил, что напишет "аналитическую статью про историю России и Украины".

Более того, по его словам, "украинцы и русские это вообще один народ". Он провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно считают себя единым народом.