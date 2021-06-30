Путін: я не вважаю українців недружнім народом

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому України немає в списку "недружніх країн" для РФ. Він не вважає Україну недружньою країною.
Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.
За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.
"Україна не входить в список недружніх країн, тому що я не вважаю український народ недружнім", - заявив він.
Путін повідомив, що напише "аналітичну статтю про історію Росії і України".
Більш того, за його словами, "українці і росіяни це взагалі один народ". Він провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять на різних мовах, але все одно вважають себе єдиним народом.
Нагадаємо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.
Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.