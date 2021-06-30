RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путін: я не вважаю українців недружнім народом

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому України немає в списку "недружніх країн" для РФ. Він не вважає Україну недружньою країною.

Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

"Україна не входить в список недружніх країн, тому що я не вважаю український народ недружнім", - заявив він.

Путін повідомив, що напише "аналітичну статтю про історію Росії і України".

Більш того, за його словами, "українці і росіяни це взагалі один народ". Він провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять на різних мовах, але все одно вважають себе єдиним народом.

Нагадаємо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїна