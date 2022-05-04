Путин считает свою армию самой мощной, но в России слышали о ее "героических" поступках только по ТВ, - Зеленский

"В представлении русского населения их армия самая мощная в мире благодаря внутренней их политике. И так же, как и в воображении лидера РФ, что у них самая мощная армия. Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что у нас они воевали, а на их территории они только про эти "героические" поступки слышали по телевизору", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, у РФ действительно много техники, но ее руководство действительно не жалеет своих людей.

"Они действительно десятками тысяч людей просто выгоняли как скот, чтобы мы, защищая себя, убивали их. Они забирали нашу жизнь - мы забирали их. Все справедливо. Мы просто защищаемся. Мы понимаем, что их армия просто количеством людей, они просто хотят утопить нас в крови своих военных. Их просто много, и им их не жалко", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, представление Кремля о современной армии абсолютно неадекватное.

"Но они не могут сказать своему обществу, что они проиграли нашему объединению и проиграли современности, их армия была к этому не готова. Да, можно нас разрушить полностью, сжечь, но с точки зрения военной тактики взять они нас не смогли и не смогут", - пояснил Зеленский.

Он также добавил, российским властям лучше сказать своему народу, что они борются "с коллективным Западом", чем признать поражение Украине.

"Поэтому, конечно, лучше сказать, что Россия борется с объединенным западом и поэтому не так все просто, и потому не так просто было захватить Киев за 5 дней, как они гарантировали, но это не оправдание. Факт остается фактом - мы воюем и умеем воевать, потому что у нас война на нашей территории 8 лет, а они о том, что они воины, слышали по телевизору. Мы не гордимся тем, что можем отбить Россию, мы гордимся просто своими людьми. Я бы хотел максимум их сохранить", - резюмировал Зеленский.

Напомним, также президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против России.

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