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Путін вважає свою армію найпотужнішою, але в Росії чули про її "героїчні" вчинки тільки по ТВ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі РФ. Оскільки ті чули про її "потужність" лиш біля телеекранів, але у війні проти України ці заяви не підтвердилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

"В уявленні російського населення їхня армія найпотужніша у світі завдяки внутрішній їхній політиці. І так само, як і в уявлені лідера РФ, що у них найпотужніша армія. Мені здається, я можу описати їх армію краще, ніж вони, тому що у нас вони воювали, а на їхній території вони тільки про ці "героїчні" вчинки чули по телевізору", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, у РФ дійсно багато техніки, але її керівництво дійсно не жаліє своїх людей.

"Вони дійсно десятками тисяч людей просто виганяли як скот, щоб ми, захищаючи себе, вбивали їх. Вони забирали наше життя - ми забирали їхнє. Все справедливо. Ми просто захищаємося. Ми розуміємо, що їхня армія просто кількістю людей, вони просто хочуть втопити нас в крові свої військових. Їх просто багато, і їм їх не шкода", - підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, уявлення Кремля щодо сучасної армії абсолютно неадекватне.

"Але вони не можуть сказати своєму суспільству, що вони програли нашому об'єднанню і програли сучасності, їхня армія була до цього не готова. Так, можна нас зруйнувати повністю, спалити, але з точки зору воєнної тактики взяти вони нас не змогли та не зможуть", - пояснив Зеленський.

Він також додав, російській владі краще сказати своєму народові, що вони борються "з колективним Заходом", аніж визнати поразку Україні.

"Тому, авжеж, краще сказати, що Росія бореться з об'єднаним заходом і тому не так все просто, і тому не так просто було захопити Київ за 5 днів, як вони гарантували, але це виправдання. Факт залишається фактом - ми воюємо і вміємо воювати, тому що у нас війна на нашій території 8 років, а вони про те, що вони вояки, чули по телевізору. Ми не пишаємось тим, що можемо відбити Росію, ми пишаємося просто своїми людьми. Я б хотів максимум їх зберегти", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, також президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде вважати перемогою у війні проти Росії.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України