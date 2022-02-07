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Путин считает "достаточно вольной" политику открытых дверей НАТО

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Москва, Понедельник 07 февраля 2022 23:50
Путин считает "достаточно вольной" политику открытых дверей НАТО Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир РФ Путин считает, что США и НАТО проигнорировали требования Москвы по "гарантиям безопасности". По мнению российского президента, политика открытых дверей Альянса "достаточно вольная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Политика открытых дверей достаточно вольная и на наш взгляд нужно исключить Соединенным Штатам интерпретации зафиксированного во многих общеевропейских документах положения основополагающего принципа равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - заявил Путин.

Напомним, на повестке дня переговоров президентов была ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе.

Ранее Макрон заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя "ответственно". И также подчеркнул необходимость диалога, выразив предположение, что сегодняшняя встреча может "открыть путь к деэскалации".

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