Путін вважає "досить вільною" політику відкритих дверей НАТО
Президент Володимир РФ Путін вважає, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Політика відкритих дверей досить вільна і на наш погляд потрібно виключити Сполученим Штатам інтерпретації зафіксованого в багатьох загальноєвропейських документах положення основоположного принципу рівної і неподільної безпеки, який містить зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших держав", - заявив Путін.
Нагадаємо, на порядку денному переговорів президентів була ситуація навколо кордонів України, а також безпека в Європі.
Раніше Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі поводились "відповідально". І також підкреслив необхідність діалогу, висловивши припущення, що сьогоднішня зустріч може "відкрити шлях до деескалації".