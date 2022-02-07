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Путін вважає "досить вільною" політику відкритих дверей НАТО

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Москва, Понеділок 07 лютого 2022 23:50
Путін вважає "досить вільною" політику відкритих дверей НАТО Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир РФ Путін вважає, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Політика відкритих дверей досить вільна і на наш погляд потрібно виключити Сполученим Штатам інтерпретації зафіксованого в багатьох загальноєвропейських документах положення основоположного принципу рівної і неподільної безпеки, який містить зобов'язання не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших держав", - заявив Путін.

Нагадаємо, на порядку денному переговорів президентів була ситуація навколо кордонів України, а також безпека в Європі.

Раніше Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі поводились "відповідально". І також підкреслив необхідність діалогу, висловивши припущення, що сьогоднішня зустріч може "відкрити шлях до деескалації".

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НАТО Володимир Путін
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