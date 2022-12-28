Путін розширив можливості "рупорів" Кремля: аналітики назвали мету

Відомий російський журналіст, який брав участь у бойових діях в окупованій Донецькій області, дав майже 20-хвилинне інтерв'ю російському федеральному каналу, в якому розповів ключові кремлівські наративи про мобілізацію та підтримку військових дій.

Військкор звинуватив мобілізованих чоловіків у слабкості, які скаржаться своїм дружинам на погані умови на передовій. Він також зробив сексистське зауваження про те, що російські жінки звертаються до емоцій та закликав їх утриматися від скарг на проблеми чоловіків.

Він розкритикував росіян, які залишили країну на знак протесту проти війни, заявивши, що їм не вистачає поваги до свого народу.

Журналіст применшив повідомлення про погані умови на передовій, наголосивши, що ці умови є виключно помилкою місцевих командирів.

Ці заяви узгоджуються з недавнім визнанням президентом Росії Володимиром Путіним та Міністерством оборони Росії проблем із мобілізацією та забезпеченням підтримки війни, які, ймовірно, спрямовані на підготовку російського суспільства до затяжної війни, вважають експерти.

Кремль також активізував свої зусилля щодо кооптування відомих блогерів, пропонуючи їм керівні посади, що, своєю чергою, дозволяє їм посилювати деякі елементи офіційної риторики.

Призначений Путіним у Російську раду з прав людини журналіст поширив офіційну заяву ради про те, що він не отримував жодної інформації про насильницьку мобілізацію ув'язнених для участі у війні.

Він також висловив наснагу перспективою викласти свої побоювання безпосередньо міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час першого засідання робочої групи 28 грудня.

Призначення Путіним цих блогерів та журналістів на офіційні посади свідчить про те, що він схвалює їхні крайні, а іноді й геноцидні заяви.

Кремль міг би значно виграти від інтеграції думок деяких видатних блогерів у свій інформаційний простір, але навряд чи це Путін буде ефективним для інформаційного простору.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що президент РФ Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що Росія прагне якнайшвидше припинити війну проти України.

Раніше ми писали про істерику Путіна : аналітики ISW проаналізували реакцію Росії на передачу Україні ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що спікер Путіна Дмитро Пєсков після візиту президента України Володимира Зеленського до Бахмута заявив про поїздку Путіна до "зони СВО".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.