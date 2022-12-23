Путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні, - ISW

Керівник Кремля Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що Росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.

Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що РФ не буде збільшувати темпи "СВО", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".

"Ці заяви є частиною консолідованих зусиль, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", - пояснюють в ISW.

Фахівці нагадали, що армія Росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.

"Путін і чиновники міністерства оборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", - додають у звіті.

Основні висновки Інституту вивчення війни: