Путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні, - ISW
Керівник Кремля Володимир Путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що Росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.
Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Водночас, як вказують аналітики, диктатор підкреслює, що РФ не буде збільшувати темпи "СВО", оскільки це призведе до "невиправданих втрат".
"Ці заяви є частиною консолідованих зусиль, щоб виправдати дорогі воєнні зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше йде на більші жертви заради досягнення нереалістичних цілей Кремля", - пояснюють в ISW.
Фахівці нагадали, що армія Росії не здобула жодних значних перемог в Україні після захоплення Лисичанська 3 липня.
"Путін і чиновники міністерства оборони РФ неодноразово виступали в останні дні та пропонували розпливчасті виправдання військовим невдачам, також, ймовірно, з метою применшити наслідки тривалої війни", - додають у звіті.
Основні висновки Інституту вивчення війни:
- Путін продовжує відмовлятися ставитися до президента України Володимира Зеленського як до рівноправного та суверенного партнера, що ще більше свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах.
- Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки для України.
- Начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вдерся в Україну, щоб "запобігти нападу" України на окуповані Росією Донбас і Крим.
- У Кремлі стверджували, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу вдруге за тиждень відвідав передову в Україні, ймовірно, щоб відвернути критику про те, що Шойгу не є лідером військового часу.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує намагатися підвищити важливість військової компанії, щоб утвердитися як центральна фігура ультранаціоналістичної провоєнної спільноти Росії.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів переговори з представниками Росії щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
- Російські війська продовжували завдавати обмежені контратаки на лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
- Російські війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму, побоюючись контрнаступальних операцій України.
- Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючих зусиль із криптомобілізації.
- Українські партизани продовжували завдавати ударів по російських окупантах і колаборантах.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 грудня українські захисники знищили вже понад 100 тисяч російських окупантів.
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