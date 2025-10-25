Путін розраховує на втому Заходу, але цього не станеться, - прем'єр-міністр Данії

"Я вважаю, що стратегія Путіна полягала в тому, щоб чекати, поки ми в якийсь момент зупинимося і здамося. Але, звичайно, цього ніколи не станеться", - наголосила Фредеріксен.

Вона також прокоментувала нещодавній дзвінок Путіна президенту США Дональду Трампу, зазначивши, що він свідчить про страх Кремля перед сильною Україною.

"Путін сам зателефонував Трампу, бо боявся, що Україна візьме гору. Але він відхилив пропозицію про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Немає жодних ознак того, що Росія хоче миру", - сказала прем'єр.

За словами Фредеріксен, у відповідь на продовження агресії та гібридної війни РФ проти Заходу "коаліція рішучих" домовилася посилити тиск на Москву.

Йдеться про узгоджені кроки щодо довгострокового фінансування України, розвитку її оборонної промисловості, закупівлі американської зброї та запровадження нових санкцій проти російської економіки.

Прем'єр нагадала про 19-й пакет санкцій ЄС, спрямований проти енергетичного сектору РФ та її "тіньового флоту" танкерів, а також про санкції США та Великої Британії проти двох найбільших російських нафтових компаній.