Путін розмріявся про збільшення виробництва дронів у РФ: хоче створити 48 спеццентрів

Що передувало

Варто зауважити, що російські окупанти активно застосовують безпілотники у війні проти України. Вони користуються ними як для розвідки, так і для завдання ударів по українських захисниках та цивільних об'єктах України.

Зокрема, сьогодні, 19 вересня, стало відомо, що окупанти вдарили дроном по медичній установі у місті Середино-Буда. Внаслідок цього двоє чоловіків отримали поранення.

При цьому вночі окупанти запустили по Україні 42 "Шахеди". Українські захисники змогли збити усі безпілотники.

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