Окупанти двічі вдарили по медзакладу в Сумській області: є поранені

Російські окупанти сьогодні, 19 вересня, двічі атакували медичний заклад у Сумській області. Внаслідок ударів двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру в Telegram .

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 19 вересня, близько 11:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли медзаклад у місті Середина-Буда. Внаслідок цього почалася пожежа у господарському приміщенні.

У той момент, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, росіяни атакували ту місцевість дроном.

"Внаслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків", - уточнили правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.