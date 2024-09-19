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Окупанти двічі вдарили по медзакладу в Сумській області: є поранені

Четвер 19 вересня 2024 16:18
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Окупанти двічі вдарили по медзакладу в Сумській області: є поранені Фото: росіяни вдарили по лікарні в Сумській області (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 вересня, двічі атакували медичний заклад у Сумській області. Внаслідок ударів двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру в Telegram.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 19 вересня, близько 11:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли медзаклад у місті Середина-Буда. Внаслідок цього почалася пожежа у господарському приміщенні.

У той момент, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, росіяни атакували ту місцевість дроном.

"Внаслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків", - уточнили правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Що передувало

Варто зауважити, що це вже не вперше, коли російські окупанти б'ють по українських медустановах.

У липні ворог атакував ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там було пряме влучання. Внаслідок цього були поранені та загиблі.

Нещодавно генпрокурор України Андрій Костін розповів, що атакою на лікарню командував генерал-лейтенант, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Кобилаша. Він був підвищений після удару.

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