Путин размечтался об увеличении производства дронов в РФ: хочет создать 48 спеццентров

Он рассказал, что в прошлом году российским солдатам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ.

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера", - добавил глава Кремля.

Путин заявил, что основная задача - "производство широкой линейки беспилотников и максимально быстрое налаживание производства".

Он уточнил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску дронов хотят проводить в особых научно-производственных центров.

"До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - рассказал диктатор.