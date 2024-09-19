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Путин размечтался об увеличении производства дронов в РФ: хочет создать 48 спеццентров

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует увеличить производство беспилотников на фоне войны с Украиной. Для этого страна-агрессор хочет создать почти полсотни специальных центров.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Он рассказал, что в прошлом году российским солдатам якобы передали более 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов производства РФ. 

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем, создаются безэкипажные катера", - добавил глава Кремля. 

Путин заявил, что основная задача - "производство широкой линейки беспилотников и максимально быстрое налаживание производства". 

Он уточнил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску дронов хотят проводить в особых научно-производственных центров. 

"До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - рассказал диктатор.

 

 

Что предшествовало

Стоит заметить, что российские оккупанты активно применяют беспилотники в войне против Украины. Они пользуются ими как для разведки, так и для нанесения ударов по украинским защитникам и гражданским объектам Украины.

В частности, сегодня, 19 сентября, стало известно, что оккупанты ударили дроном по медицинскому учреждению в городе Середино-Буда. В результате этого двое мужчин получили ранения.

При этом ночью оккупанты запустили по Украине 42 "Шахеда". Украинские защитники смогли сбить все беспилотники.

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