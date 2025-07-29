Путін розгублений: експерт пояснив, чим обернеться новий ультиматум Трампа для диктатора

На його думку, у Кремля зараз є два сценарії: проігнорувати заяву або спробувати домовлятись на рівні лідерів держав.

"Росіяни поки що розгублені, тому що у них є два варіанти розвитку подій. Перший - спробувати впасти в ігнор, хоча навряд чи це у них вийде. Другий - це спробувати домовлятися", - вважає Несвітайлов.

За словами експерта, Трампу буде недостатньо лише формальних заяв, і для нього важлива саме публічна картинка.

"Треба хоча б на рівні лідерів держав зустрітися і поговорити. Інакше Стамбул-2 не працює - Трампу цього недостатньо, він це не може продати як перемогу", - додав він.

Фахівець зауважив, що Кремль може повернутись до тактики перших місяців президентства Трампа: бути "максимально милими" й публічно демонструвати готовність до діалогу. При цьому не виключено, що росіяни спробують залякати Трампа, натякаючи на загрозу ядерної війни.

"Схоже, вони обрали саме цей шлях, бо Медведєв знову вийшов зі своїм оголошенням - тепер одразу в Twitter, щоб його точно побачили", - розповів Несвітайлов.

За його словами, заступник голови Радбезу РФ заявив, що "Росія - це не Ізраїль і навіть не Іран" і що "кожен новий ультиматум наближає до війни" - вже не лише з Україною, а й зі США.

Проте американський сенатор Ліндсі Ґрем оперативно відреагував на цю заяву.

"Ти тут не стрибай, хлопче. Якщо ви думаєте, що Трамп несерйозно налаштований припинити цю війну - ви помиляєтесь. Ваші клієнти помиляються", - процитував експерт відповідь Ґрема.

Водночас, за словами фахівця, найбільше Трампа може дратувати саме публічна поведінка Кремля.

"Росіяни постійно виходять у публічний простір і кажуть: "Ми не збираємося зупинятися". Їхні пропагандисти відкрито заявляють: "Ми будемо нападати. Ми не збираємося закінчувати", - пояснив експерт.

Він додав, що така риторика Кремля вже починає грати проти нього: "Це все, як сніжний ком, починає котитися - і звалиться їм на голову. Сподіваюся, цей удар буде смертельним".