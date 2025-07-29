Путин растерян: эксперт объяснил, чем обернется новый ультиматум Трампа для диктатора

Россияне до сих пор не определились с реакцией на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении войны против Украины.
Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
По его мнению, у Кремля сейчас есть два сценария: проигнорировать заявление или попытаться договариваться на уровне лидеров государств.
"Россияне пока растеряны, потому что у них есть два варианта развития событий. Первый - попытаться впасть в игнор, хотя вряд ли это у них получится. Второй - это попытаться договариваться", - считает Несвитайлов.
По словам эксперта, Трампу будет недостаточно лишь формальных заявлений, и для него важна именно публичная картинка.
"Надо хотя бы на уровне лидеров государств встретиться и поговорить. Иначе Стамбул-2 не работает - Трампу этого недостаточно, он это не может продать как победу", - добавил он.
Специалист отметил, что Кремль может вернуться к тактике первых месяцев президентства Трампа: быть "максимально милыми" и публично демонстрировать готовность к диалогу. При этом не исключено, что россияне попытаются запугать Трампа, намекая на угрозу ядерной войны.
"Похоже, они выбрали именно этот путь, потому что Медведев снова вышел со своим объявлением - теперь сразу в Twitter, чтобы его точно увидели", - рассказал Несвитайлов.
По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что "Россия - это не Израиль и даже не Иран" и что "каждый новый ультиматум приближает к войне" - уже не только с Украиной, но и с США.
Однако американский сенатор Линдси Грэм оперативно отреагировал на это заявление.
"Ты тут не прыгай, парень. Если вы думаете, что Трамп несерьезно настроен прекратить эту войну - вы ошибаетесь. Ваши клиенты ошибаются", - процитировал эксперт ответ Грэма.
В то же время, по словам специалиста, больше всего Трампа может раздражать именно публичное поведение Кремля.
"Россияне постоянно выходят в публичное пространство и говорят: "Мы не собираемся останавливаться". Их пропагандисты открыто заявляют: "Мы будем нападать. Мы не собираемся заканчивать", - пояснил эксперт.
Он добавил, что такая риторика Кремля уже начинает играть против него: "Это все, как снежный ком, начинает катиться - и свалится им на голову. Надеюсь, этот удар будет смертельным".
Напомним, недавно Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. Он дал Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.
Однако уже вчера Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума о введении значительных тарифов для Путина.
Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.
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