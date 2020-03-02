Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы никто не думал с ней воевать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью росСМИ.

Путин отметил, что Россия якобы создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он.

Напомним, вчера в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение.

В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Русских.

РБК-Украина писало, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя.

До этого Владимир Зеленский и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили выполнение минских соглашений.