Путин: Россия готова идти до конца в реализации "Северного потока-2"

Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом, сообщают росСМИ.

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения", - сказал он.

По его словам, с турецкой стороной работать легче.

"С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил - и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит - это печально", - отметил Путин.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции в отношении причастных к строительству газопровода. По его словам, в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции. Он также подчеркнул, что данные санкции не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза.