Путин: Россия еще в стадии формирования после развала СССР

Президент России Владимир Путин считает, что РФ все еще находится в стадии формирования после развала Советского Союза. По его мнению, с момента развала СССР прошло немного времени.

Об этом он заявил в обращении к россиянам после голосования за поправки в конституцию, передают "РИА Новости".

Путин отметил, что немного времени с развала СССР прошло по историческим меркам, и политическая система России еще на стадии своего становления.

"Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее", - заявил он.

Он также добавил, что итоги голосования по поправкам в конституцию показывают доверие россиян власти.

Напомним, сегодня в России подвели итоги голосования по поправкам в конституцию - изменения поддержали 77,92% избирателей.

Одним из пунктов стала норма об обнулении президентских сроков Путина. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 и 2036 года.

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что организаторов голосования об изменениях в конституцию России в оккупированном Крыму ждут санкции.