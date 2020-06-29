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Организаторов голосования об изменениях в конституцию РФ в Крыму ждут санкции, - МИД

Новости » Политика     29.06.2020 - 15:15
Организаторов голосования об изменениях в конституцию РФ в Крыму ждут санкции, - МИД
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Замглавы МИД считает, что международное сообщество имеет большое влияние на соответствующие действия России

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что проведение голосования о внесении изменений в конституцию РФ в Крыму является незаконным и будет иметь для России политические и правовые последствия. Украина уже обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования".

Об этом Василий Боднар заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, международное сообщество имеет большое влияние на соответствующие действия России. Она может как осудить РФ, так и расширить санкции и политическое давление.

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия", - сказал Боднар.

Также заместитель главы МИД надеется на то, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на оккупированных территориях, воздержатся от участия в незаконном голосовании с точки зрения международного права.

Отметим, в России от 25 июня начали голосовать за поправки к конституции РФ. Их принятие "обнулит" президентские сроки действующего президента России Владимира Путина и сможет позволить ему оставаться на этой должности до 2036 года.

Напомним, в Верховной раде Украины просят усилить санкции против России из-за голосования в Крыму по правках к Конституции Российской Федерации.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции Российской Федерации не помешает деоккупации Крыма.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымСанкции
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