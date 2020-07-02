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Путин: Россия еще в стадии формирования после развала СССР

Новости » Политика     02.07.2020 - 16:59
Путин: Россия еще в стадии формирования после развала СССР
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что с момента развала СССР прошло немного времени

Президент России Владимир Путин считает, что РФ все еще находится в стадии формирования после развала Советского Союза. По его мнению, с момента развала СССР прошло немного времени.

Об этом он заявил в обращении к россиянам после голосования за поправки в конституцию, передают "РИА Новости".

Путин отметил, что немного времени с развала СССР прошло по историческим меркам, и политическая система России еще на стадии своего становления.

"Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее", - заявил он.

Он также добавил, что итоги голосования по поправкам в конституцию показывают доверие россиян власти.

Напомним, сегодня в России подвели итоги голосования по поправкам в конституцию - изменения поддержали 77,92% избирателей.

Одним из пунктов стала норма об обнулении президентских сроков Путина. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 и 2036 года.

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что организаторов голосования об изменениях в конституцию России в оккупированном Крыму ждут санкции.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСССР
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