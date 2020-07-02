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Путін: Росія ще на стадії формування після розвалу СРСР

Новини » Політика     02.07.2020 - 16:59
Путін: Росія ще на стадії формування після розвалу СРСР
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що з моменту розвалу СРСР пройшло небагато часу

Президент Росії Володимир Путін вважає, що РФ все ще перебуває ще на стадії формування після розвалу Радянського Союзу. На його думку, з моменту розвалу СРСР пройшло небагато часу.

Про це він заявив у зверненні до росіян після голосування за поправки до конституції, передають "РИА Новости".

Путін зазначив, що небагато часу з розвалу СРСР пройшло за історичними мірками, і політична система Росії ще на стадії свого становлення.

"Сучасна Росія, безумовно, знаходиться ще на стадії формування, становлення. Це стосується всіх аспектів нашого життя: і політичної системи, і економіки, і так далі", - заявив він.

Він також додав, що підсумки голосування щодо поправок до конституції показують довіру росіян до влади.

Нагадаємо, сьогодні в Росії підвели підсумки голосування щодо поправок до конституції - зміни підтримали 77,92% виборців.

Одним з пунктів стала норма про обнулення президентських термінів Путіна. Це дозволить йому балотуватися на виборах 2024 і 2036 року.

Відзначимо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що організаторів голосування про зміни до конституції Росії в окупованому Криму чекають санкції.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСССР
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