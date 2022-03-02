Путин и РФ стали изгоями, - замгоссекретаря США

"Мы все видим, какими изгоями становятся Путин и Россия. Так что санкции уже оказали ошеломляющее воздействие. Но да, их может быть больше", - отметила она.

Шерман подтвердила, что в арсенале Вашингтона остались и другие серьезные санкционные меры, которые можно использовать как рычаг дальнейшего давления на Путина.

"Такие меры точно остались. Мы ведем дискуссии о них. Но санкции уже дали огромный эффект", - говорит замгоссекретаря США.

Она также высказалась о действии ограничительных мер и их результатах.

"Рубль упал и торгуется на самом низком уровне в истории (процентов на 20), и он торгуется на самом большом уровне за всю историю. Фондовый рынок по-прежнему закрыт из-за опасений бегства капитала. Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку, самую высокую почти за 20 лет. Российские власти заставляют экспортеров продавать не менее 80 процентов валютной выручки, чтобы поддержать рубль. S&P понизило кредитный рейтинг России до "мусорного". Многие американские компании уходят из России, хотя работа там была достаточно прибыльной", - сказала Шерман.