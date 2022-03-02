Путін і РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США

"Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Так що санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше", - зазначила вона.

Шерман підтвердила, що в арсеналі Вашингтона залишилися й інші серйозні санкційні заходи, які можна використовувати як важіль подальшого тиску на Путіна.

"Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект", - говорить заступник держсекретаря США.

Вона також висловилася про дію обмежувальних заходів та їх результати.

"Рубль впав і торгується на найнижчому рівні в історії. Фондовий ринок як і раніше закритий через побоювання втечі капіталу. Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку, найвищу майже за 20 років. Російська влада змушує експортерів продавати не менше 80 відсотків валютної виручки, щоб підтримати рубль. S&P знизило кредитний рейтинг Росії до"сміттєвого". Багато американських компаній йдуть з Росії, хоча робота там була досить прибутковою", - сказала Шерман.