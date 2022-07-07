Путин решил не скрывать, что боевики "ЛДНР" - часть армии России

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС , об этом Путин заявил в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - заявил Путин.

При этом он добавил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.