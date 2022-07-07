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Путін вирішив не приховувати, що бойовики "ЛДНР" - частина армії Росії

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін підтримав ідею прирівняти статус бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" до російських військових.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це Путін заявив в ході зустрічі з керівництвом Держдуми і лідерами фракцій.

"Що стосується прирівнювання військовослужбовців "ЛНР" і "ДНР" до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, потрібно подивитися, обов'язково зробити", - заявив Путін.

При цьому він додав, що подібна ідея повинна бути застосована і до російських прикордонників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Сирії хочуть визнати "незалежність" так званих " ДНР " і "ЛНР". Таке рішення влади підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни.

Також ми писали, що Путін "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський.

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