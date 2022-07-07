Путін вирішив не приховувати, що бойовики "ЛДНР" - частина армії Росії

Президент РФ Володимир Путін підтримав ідею прирівняти статус бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" до російських військових.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, про це Путін заявив в ході зустрічі з керівництвом Держдуми і лідерами фракцій.