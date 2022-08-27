Путин решил подкупить деньгами беженцев из Украины: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам Украины, которые из-за войны вынужденно оказались на российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.

Согласно документу, гражданам Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля 2022 года, устанавливаются следующие выплаты:

Ежемесячная пенсионная выплата - 10 000 рублей (165 долларов)

Ежемесячная выплата инвалидам - 10 000 рублей (165 долларов)

Доплата к пенсии или социальной выплате инвалидам I группы, детям инвалидам и пенсионерам старше 80 лет - 3 000 рублей (50 долларов)

Ежемесячная выплата ветеранам Второй мировой войны - 5 000 рублей (83 доллара)

Разовая выплата беременным женщинам - 10 000 рублей (165 долларов)

Разовая выплата при рождении ребенка - 20 000 рублей (330 долларов)

Ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет - 4 000 рублей (66 долларов); на усыновленного ребенка - 15 000 (248 долларов) рублей, на студента до 23 лет - 4 000 рублей (66 долларов)

Ежемесячная выплата родителю-одиночке на каждого ребенка - 10 000 рублей (165 долларов)

Отметим, по данным ООН, на российской территории может находиться до 2 млн беженцев с оккупированных территорий Украины. Такие цифры объясняются тем, что оккупационные войска блокируют возможность выехать в подконтрольные Украине районы.

Официальный Киев призывал граждан выезжать из оккупации любыми доступными путями, в том числе через Россию. Часть беженцев таким образом добирается в страны Балтии.