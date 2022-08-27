Путин решил подкупить деньгами беженцев из Украины: что известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам Украины, которые из-за войны вынужденно оказались на российской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Официальный портал правовой информации.
Согласно документу, гражданам Украины, которые прибыли в Россию после 18 февраля 2022 года, устанавливаются следующие выплаты:
Отметим, по данным ООН, на российской территории может находиться до 2 млн беженцев с оккупированных территорий Украины. Такие цифры объясняются тем, что оккупационные войска блокируют возможность выехать в подконтрольные Украине районы.
Официальный Киев призывал граждан выезжать из оккупации любыми доступными путями, в том числе через Россию. Часть беженцев таким образом добирается в страны Балтии.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны писал, что Москва фальшиво классифицирует граждан Украины как беженцев.
Весной сообщалось, что Россия похитила на новоокупированных территориях порядка 120 тысяч украинских детей. Украинская сторона также отмечала, что страна-агрессор расселяет тысячи украинцев в депрессивных регионах.
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