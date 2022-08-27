Путін вирішив підкупити грошима біженців з України: що відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виплати громадянам України, які через війну вимушено опинилися на російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Офіційний портал правової інформації.

Згідно з документом, громадянам України, які прибули до Росії після 18 лютого 2022 року, встановлюються такі виплати:

Щомісячна пенсійна виплата - 10 000 рублів (165 доларів)

Щомісячна виплата інвалідам - 10 000 рублів (165 доларів)

Доплата до пенсії або соціальної виплати інвалідам I групи, дітям інвалідам і пенсіонерам старше 80 років - 3 000 рублів (50 доларів)

Щомісячна виплата ветеранам Другої світової війни - 5 000 рублів (83 долара)

Разова виплата вагітним жінкам - 10 000 рублів (165 доларів)

Разова виплата при народженні дитини - 20 000 рублів (330 доларів)

Щомісячна виплата на дитину до 18 років - 4 000 рублів (66 доларів); на усиновлену дитину - 15 000 (248 доларів) рублів, на студента до 23 років - 4 000 рублів (66 доларів)

Щомісячна виплата батькам-одинакам на кожну дитину - 10 000 рублів (165 доларів)

Зазначимо, за даними ООН, на російській території може перебувати до 2 млн біженців з окупованих територій України. Такі цифри пояснюються тим, що окупаційні війська блокують можливість виїхати в підконтрольні Україні райони.

Офіційний Київ закликав громадян виїжджати з окупації будь-якими доступними шляхами, в тому числі через Росію. Частина біженців таким чином добирається в країни Балтії.