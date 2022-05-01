Путин разрушил мировой порядок, нельзя полагаться на его обещания, - МИД Германии

По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, возврата до 24 февраля не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", - отметила Бербок.

Она также подчеркнула важность помощи для Украины, чтобы отразить российскую агрессию и защитить себя в будущем.

"Только когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир", - добавила министр.