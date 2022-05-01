Путін зруйнував світовий порядок, не можна покладатися на його обіцянки, - МЗС Німеччини

За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.

"Мова йде не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, повернення до 24 лютого не буде. Ми більше ніколи не зможемо покладатися тільки на обіцянки Путіна", - зазначила Бербок.

Вона також підкреслила важливість допомоги для України, щоб відбити російську агресію і захистити себе в майбутньому.

"Тільки коли всі в Європі знову усвідомлять, що в кінці війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", - додала міністр.