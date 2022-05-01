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Путін зруйнував світовий порядок, не можна покладатися на його обіцянки, - МЗС Німеччини

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін масштабним вторгненням в Україну зруйнував світовий порядок. Західні країни більше не можуть покладатися тільки на його обіцянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок для Bild am Sonntag.

За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.

"Мова йде не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Як би нам не хотілося, повернення до 24 лютого не буде. Ми більше ніколи не зможемо покладатися тільки на обіцянки Путіна", - зазначила Бербок.

Вона також підкреслила важливість допомоги для України, щоб відбити російську агресію і захистити себе в майбутньому.

"Тільки коли всі в Європі знову усвідомлять, що в кінці війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що мир на умовах Росії не гарантує безпеку ані самій Україні, ані Європі. А може стати запрошенням до наступної війни.

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Володимир ПутінМИД ГерманииВійна Росії проти України