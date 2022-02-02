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Путин в разговоре с Джонсоном обвинил Украину в "саботаже" минских соглашений

Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 2 февраля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Британии Бориса Джонсона с президентом России Владимиром Путиным. Последний обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и обеспечения так называемых "гарантий безопасности" для России.

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин раскритиковал политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на российские озабоченности".

Напомним, ранее Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть Крым силовым путем.

Он также заявил о том, что Украина создает угрозы для себя со стороны Российской Федерации.

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Владимир ПутинМинские соглашенияБорис Джонсон