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Путин рассматривал заложников как разменную монету, - Порошенко

Новости » Политика    22.09.2019 - 16:04
Путин рассматривал заложников как разменную монету, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Кремль держал украинцев в качестве политических пленников для давления, отметил Порошенко

Кремль 5 лет держал украинцев в качестве политических пленников для давления на международное сообщество. Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время интервью в эфире программы "Рандеву".

Порошенко рассказал, что первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста.

"Пять лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на безумное давление. Потом добавился Сущенко, потом добавился Балух, потом добавились другие. Не было ни одного разговора, когда бы мы не вспоминали (о политзаключенных). Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций. Или пытался поддержать кого-то, например, Медведчука. Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что вследствие решения Морского трибунала в Гамбурге дальнейшее удерживание украинских моряков становилось рискованным для России. Поэтому агрессор пошел на широкий обмен, пытаясь отбелить свою международную репутацию.

"Если бы не было выполнено это решение суда, точнее Трибунала в Гамбурге, которое было начато иском сразу же после событий в ноябре, после акта агрессии в Керченском проливе, российские корабли могли бы арестовывать в любой части мира. И решение арбитража, где полностью признано, что Украина действовала в четком соответствии с международным правом, Украина предоставила достаточные неопровержимые доказательства и Россия была обязана как можно быстрее, немедленно, отпустить наших моряков без каких-либо предварительных обсуждений и условий. Путин точно отдавал себе отчет об этой опасности, которая создала дополнительную мотивацию для того, чтобы решить этот вопрос именно сейчас", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что за время его президентской каденции удалось вернуть свыше трех тысяч пленных. При этом совершенно недопустимо, чтобы освобожденные украинские моряки после возвращения домой давали любые показания следственным органам страны-агрессора, убежден политик.

"Сейчас, по крайней мере по заявлениям следственного комитета России, они собираются продолжать допрашивать наших моряков. Они у них, оказывается, еще являются подозреваемыми. Но наши моряки должны быть выпущены без каких-либо условий, потому что это прецедент для исполнения решений международного суда. Я бы не тянул одеяло на себя, вот якобы там арбитраж сыграл, или переговорить с Путиным. Есть результат – выиграла Украина, мы бьемся за своих и я всех с этим поздравляю", – подчеркнул Порошенко.

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